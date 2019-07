Huit personnes arrêtées dans une opération antidrogue à Blainville

Sept hommes et une femme, âgés de 26 à 39 ans, pourraient faire face à des accusations en matière de trafic de stupéfiants, possession dans le but de trafic et de recel, a précisé l'ERM.

Les policiers ont indiqué avoir saisi hier près de 80 000 comprimés de méthamphétamines, environ 8 kg de méthamphétamine en poudre et 4,5 L de GHB.

Différents produits liés à la production de méthamphétamine ont aussi été trouvés, de même qu'une arme à feu chargée et un poing américain. Les policiers ont aussi mis la main sur plus de 100 sacs de plastique contenant environ 1000 comprimés chacun.