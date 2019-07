Des aînés morts étouffés par leur grilled cheese

Fondant, délicieux... et potentiellement dangereux. Au moins huit résidants de centres d'hébergement se sont étouffés à mort en mangeant un grilled cheese au cours des dernières années, poussant un coroner à demander au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) d'enquêter sur ce repas apparemment si inoffensif.

Deux résidantes sont mortes de la même façon à quelques années d'intervalle au Centre d'hébergement Gertrude-Lafrance de Saint-Jean-sur-Richelieu. Le coroner André-H. Dandavino a été dépêché sur place les deux fois. C'est au cours de son enquête sur le plus récent de ces deux cas, dont le rapport a été produit le printemps dernier, qu'il s'est rendu compte qu'il pouvait s'agir d'un problème plus large.

Dans l'espoir de sauver d'autres vies, le médecin a recommandé au ministère de la Santé d'évaluer « le risque associé au sandwich grillé au fromage, dans le contexte d'une réflexion globale sur la réduction des risques d'étouffement par des aliments chez les personnes en hébergement ».

Au ministère de la Santé, on semble vouloir ne pas se focaliser sur le grilled cheese, mais étudier de façon plus globale le problème des étouffements en résidence. « Bien que le rapport du coroner Dandavino cible le risque associé au sandwich grillé au fromage qui serait en cause dans ce décès, le MSSS dirige davantage sa réflexion sur les mesures à mettre en place pour réduire les risques d'étouffement, de façon générale », a indiqué Marie-Claude Lacasse, porte-parole du Ministère.

« Notre hantise »

« Quand mes enfants et moi, on l'emmenait passer la fin de semaine à la maison, c'était toujours notre hantise qu'il s'étouffe », se rappelle Diane Chorel, de Batiscan. Son conjoint, Fernand Caron, est mort en 2017 en mangeant un grilled cheese dans la résidence où il habitait. M. Caron, 71 ans, était paraplégique. « À la longue, il a perdu l'élocution et la déglutition, a dit sa veuve. On aurait dit que sa mâchoire n'était pas assez forte pour croquer comme il faut dans la nourriture. »

Le diététiste Michel Sanscartier est un spécialiste des problèmes de déglutition chez les aînés. Selon lui, les sandwichs sont de façon générale la source de nombreux étouffements chez les patients québécois. Et parmi les sandwichs, le grilled cheese présente un problème particulier.