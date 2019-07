Lutte contre le vol d'identité: «Qu'est-ce qu'il s'est fait depuis 20 ans ?»

« Il y a deux types de taupes : l'employé fragile [qui a un problème d'alcool, de drogue ou de jeu, des dettes, qui n'a pas obtenu la promotion espérée, etc.] qui va être approché par le crime organisé et qui vend de l'information. Et il y a l'employé qui fait déjà partie d'un gang, qui n'a pas de dossier criminel et qui est embauché à la banque », explique-t-il.

Michel Carlos croit que les corps de police devraient augmenter leurs effectifs dans les sections des fraudes et des crimes technologiques.

Il se désole que l'on ne connaisse pas le véritable chiffre des pertes occasionnées au pays par les fraudes et le vol d'identité.

« Le chiffre noir en matière de fraude, c'est ce qui est le plus important. Si tu veux t'attaquer à un phénomène, il faut que tu en connaisses l'ampleur. »

Il croit que le vol d'identité devrait « être traité comme la police traite le crime organisé », et déplore le fait que, puisque les fraudes n'ont pas de frontières, les victimes se heurtent à des problèmes de juridiction et ne savent pas à qui s'en plaindre.

Centraliser toute l'information

Pour toutes ces raisons, Michel Carlos et certains de ses collègues, anciens et actuels, militent pour la création d'une entité où toutes les informations concernant la fraude bancaire au pays (par exemple, photos de fraudeurs aux guichets automatiques, modes opératoires des fraudeurs, informations volées ou contrefaites, etc.) seraient acheminées à des policiers, soumises à une enquête, analysées et échangées avec les autres corps de police du Canada et des États-Unis, Interpol, etc.

Cette unité pourrait également devenir un guichet unique pour les victimes de fraude qui se perdent en conjectures ou dont la plainte reste lettre morte.

« Il faut une volonté continue. Mettre sur pied un programme d'entraide international pour lutter contre la pédophilie, cela a pris des années. Il ne faudrait pas que ce soit : ah, il y a eu une grosse fraude chez Desjardins, on part une équipe, ça dure un an et c'est fini ! Le vol d'identité, c'est un phénomène qui va prendre de l'ampleur et qui sera de plus en plus complexe. Préparons-nous, les corps policiers ! », prévient M. Carlos, selon qui l'unité devrait également avoir les moyens d'embaucher et de payer des civils spécialistes de la cryptomonnaie et du web profond (dark web), souvent utilisés par les fraudeurs.

« Que les corps de police partout en Amérique du Nord puissent avoir une banque de données seulement pour les crimes économiques, je suis d'accord avec ça », affirme Pierre Veilleux, président de l'Association des policières et policiers provinciaux du Québec.