Extradition de Hassan Diab: rien à reprocher à Ottawa

Même si le citoyen canadien a passé plus de trois ans dans une prison française avant qu'un juge d'instruction n'ordonne sa remise en liberté, on ne peut rien reprocher aux autorités canadiennes dans ce dossier, selon Murray Segal, l'expert chargé de mener une enquête sur cette affaire.

« Aucune critique émise contre les avocats du ministère de la Justice n'était valable », écrit M. Segal dans son rapport.

Il émet tout de même 14 recommandations, principalement pour mieux informer les Canadiens des procédures d'extradition et pour que celles-ci se fassent de manière plus transparente.

« La principale leçon que j'ai tirée de cet examen est que le monde de l'extradition est mal compris et que les renseignements sur le fonctionnement du système d'extradition au Canada sont difficilement accessibles », note celui qui s'est vu confier cette enquête il y a un peu plus d'un an.

M. Segal souligne dans son rapport qu'on ne l'a pas chargé de réécrire la loi sur l'extradition.

« Les recommandations de M. Segal sont exactement pour améliorer la transparence et l'efficacité du système, ainsi que l'équilibre dans le système. Donc, on va commencer par les étudier », a réagi le ministre fédéral de la Justice, David Lametti, de passage à Halifax, vendredi après-midi.

M. Diab s'était battu en vain au Canada pendant six ans contre la demande d'extradition. On le soupçonnait, en France, d'avoir participé à un attentat terroriste contre une synagogue parisienne en 1980.

Ottawa l'a remis aux autorités françaises en novembre 2014. En janvier 2018, la justice française ordonnait sa libération, concluant qu'il n'y avait pas d'éléments de preuves assez solides pour lui faire subir un procès.

Par ailleurs, le ministre Lametti a mis en garde quiconque voudrait utiliser ce rapport pour prévoir la suite d'une autre demande d'extradition, celle de Meng Wanzhou, la dirigeante de Huawei réclamée par les États-Unis. Cette demande de Washington est à l'origine d'un grave conflit entre Ottawa et Pékin.

« Chaque dossier d'extradition est unique », a souligné le ministre. « Dans ce cas-ci, on parle de pays différents avec des systèmes juridiques différents », a-t-il rappelé.