Les arrestations pour drogue au volant en hausse

Les policiers ont réalisé 198 tests l'année dernière et ils évaluent qu'ils en feront 300 d'ici la fin de l'année. C'est 25 fois plus qu'il y a 10 ans, quand les premiers agents évaluateurs du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont été formés.

« Est-ce qu'il y a plus de personnes qui conduisent sous l'effet de la drogue ? On ne peut pas le dire. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup plus d'agents formés sur le terrain pour détecter la drogue au volant. »

Pour les policiers, il est plus difficile de déterminer si une personne a conduit sous l'effet de la drogue que si un conducteur a consommé de l'alcool, précise M me Valois.

Mais attention, prévient Mme Valois : le cannabis n'est pas la drogue la plus répandue auprès des automobilistes. Dans 56 % des cas, le Laboratoire de sciences judiciaires a décelé des traces de méthamphétamines dans l'urine des conducteurs. Le cannabis (46 %) suit en deuxième place des drogues les plus répandues. Plus d'une drogue est souvent détectée dans un seul échantillon, souligne Mme Valois.

Simplification à venir

Le capitaine Leduc admet que le dépistage de la drogue au volant n'est pas une mince tâche. Il est convaincu que les tests vont se simplifier avec le temps. « J'imagine que ce ne sera pas en soufflant [comme pour détecter l'alcool], mais que ce sera un appareil comme celui pour mesurer le taux de glycémie. Avec un peu de sang, on attendra trois ou quatre minutes et on obtiendra un résultat », espère-t-il.

Pour simplifier le processus de détection de la drogue au volant, le SPVM discute actuellement avec le ministère de la Sécurité publique pour embaucher quelques infirmières qui travailleront dans des postes de police.

Depuis 2018, la loi permet aux policiers de demander à des conducteurs de fournir un échantillon de sang, mais le SPVM n'a pas les ressources nécessaires pour employer cette méthode.

- Avec William Leclerc, La Presse

Un Québécois sur cinq consomme du cannabis

Un Québécois sur cinq a consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois, révèle un sondage rendu public aujourd'hui. L'étude menée par CROP pour le compte d'Éduc'alcool indique que 17 % des consommateurs mélangent l'alcool et le cannabis. Les Montréalais seraient aussi parmi les conducteurs les moins prudents de la province : 11 % d'entre eux ont pris le volant après avoir consommé de l'alcool au-delà de la limite permise, contre 8 % ailleurs au Québec. Les Montréalais (51 %) sont pourtant plus nombreux à croire qu'il est possible de se faire intercepter par un barrage policier que les autres Québécois (48 %). Le sondage a été mené auprès de 6732 répondants au téléphone et sur l'internet.