Un homme meurt dans une collision à Saint-Lin-Laurentides

Il était seul à bord de son véhicule, qui aurait dévié et percuté une voiture en sens inverse, avant de prendre feu, a indiqué la Sûreté du Québec. L'homme, dont on ignore l'âge et l'identité, a été extirpé de son véhicule et conduit à l'hôpital, où son décès a été constaté.

Le conducteur du second véhicule, âgé d'une soixantaine d'années, a subi des blessures importantes, mais on ne craint pas pour sa vie. Il était lui aussi seul à bord de sa voiture.

La route 158 a été fermée temporairement à la circulation pour permettre aux enquêteurs de poursuivre leur travail.