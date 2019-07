Rive-Sud: deux jeunes cyclistes gravement blessés en moins de 12 heures

« Quand je suis arrivé sur les lieux, hier matin, j'ai tout de suite compris ce qui s'était passé, car ce coin est tellement dangereux, a dit Dolan Ramcharran, qui habite près du boulevard Taschereau et de la rue Authier. Les conducteurs qui arrivent de Taschereau ne s'arrêtent pas et ne s'attendent pas à voir des cyclistes ou des piétons à cet endroit. Je me dépêche de traverser chaque fois. »

Plusieurs résidants rencontrés par La Presse hier sur les lieux de ces deux collisions ont déploré des aménagements déficients qui mettent en danger les usagers de la route les plus vulnérables, dont les enfants et les adolescents.

« Sa mère est en état de choc, a confié hier Mouad Zerkti, membre de la famille qui habite tout près et qui a passé la nuit à l'hôpital. Amir, c'est un petit gars qui ne parle pas, mais qui adore faire du vélo. Il a la jambe cassée et il a dû être opéré à la tête [hier] matin à l'hôpital Sainte-Justine. »

Quelques heures plus tôt, Amir, un enfant autiste de 14 ans, faisait de la bicyclette à cet endroit avec sa mère quand le conducteur d'une automobile est arrivé à vive allure depuis le chemin de Chambly et a happé l'enfant qui s'en retournait chez lui.

Pour Jean-François Gagné et Marilyn Labbé, qui travaillent tout près, les nombreux piétons et les cyclistes qui utilisent l'hybride trottoir-piste cyclable ou qui traversent le boulevard Taschereau doivent avoir des yeux tout le tour de la tête s'ils ne veulent pas être happés par le conducteur d'une automobile, d'un camion de livraison ou d'un VUS.

« On n'a pas le sentiment d'être en sécurité, dit Mme Labbé. J'ai grandi à Québec, et là, quand les piétons traversent, le trafic automobile est arrêté. Ici, les automobilistes se mettent à tourner alors qu'on est au milieu du boulevard, et ils vont vite. C'est très dangereux. Je vois beaucoup d'accidents. »

Le service des communications de Brossard n'avait pas rappelé La Presse au moment de publier, hier.

Limite de vitesse non respectée

Rue Desmarchais, où l'enfant autiste avait été happé jeudi à Longueuil, La Presse a pu observer que des conducteurs arrivant du chemin de Chambly ne respectaient pas la limite de vitesse du secteur résidentiel, qui est de 40 km/h.