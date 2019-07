Accident d'hydravion au Labrador: l'identité du pilote connue

Quatre personnes sont toujours portées disparues après une journée complète de recherches des sauveteurs de l'armée et de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) sur le lac Mistastin, où la queue de l'avion et d'autres débris ont été retrouvés mardi matin.

Jean Tremblay, président d'Air Saguenay, a confirmé que M. Morin pilotait l'hydravion De Havilland DHC-2 Beaver qui s'est écrasé. M. Tremblay a indiqué qu'il ne savait pas qui était porté disparu et qui était mort, mais il entretient peu d'espoir que des survivants soient maintenant retrouvés.

M. Tremblay a décrit son employé Gilles Morin comme un pilote expérimenté et réfléchi, aimé de ses amis et collègues. M. Morin est un employé d'Air Saguenay depuis 2011 et il aurait cumulé 20 000 heures de vol, selon son employeur.

L'hydravion piloté par M. Morin transportait quatre pêcheurs et deux guides de la pourvoirie Three Rivers Lodge, au Labrador. L'avion était parti lundi matin du lac Crossroads, à l'est de Schefferville, pour un camp de pêche sur le lac Mistastin, au Labrador. Lorsque le pilote n'a plus donné signe de vie, lundi soir, Air Saguenay a alerté les autorités.

La cause de l'accident reste inconnue. En entrevue mardi, M. Tremblay indiquait que les conditions météo semblaient très bonnes lundi et que l'avion était en bon état de fonctionnement. «Il y a eu une inspection ce printemps et il restait de nombreuses heures (de vol) avant qu'il ne soit nécessaire d'effectuer une autre inspection», a-t-il assuré.

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada mène évidemment son enquête.