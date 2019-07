Une adolescente de 16 ans recherchée de Laval à Toronto

Une adolescente qui revenait tout juste d'une fugue de plus d'un mois est de nouveau portée disparue. Amanda Bédard a été vue pour la dernière fois dimanche, à Laval, et les policiers demandent l'aide de la population pour la retrouver.

La jeune fille de 16 ans pourrait se trouver à Laval, Montréal, ou dans la région de Toronto. Sa famille soutient qu'elle a de mauvaises fréquentions et s'inquiète pour sa sécurité.

Amanda a la peau blanche et parle français. La dernière fois qu'elle a été vue, elle portait des joggings gris foncés, un t-shirt bleu avec l'inscription «Passerelle» et des souliers noirs avec une semelle blanche. Elle a les cheveux bruns teints en blonds et les yeux pers. Mais elle pourrait avoir changé son apparence, indique la police.

Toute personne qui aurait de l'information concernant Amanda Bédard peut les transmettre, de façon confidentielle, via la Ligne-Info au 450 662-INFO (4636) ou en composant le 911 en mentionnant le dossier LVL190707 053.