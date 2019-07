Saint-Léonard: un homme poignardé au visage lors d'une bagarre

Une bagarre entre six personnes a dégénéré, dimanche après-midi, dans l'arrondissement de Saint-Léonard, à Montréal. Trois personnes ont été blessées à l'arme blanche, dont une au visage.

Le conflit a pris naissance entre les six personnes sur le balcon d'un appartement de la rue Choisy, situé au coin de la rue Bélanger. Vers 15 h, le service de police de la Ville de Montréal a reçu un appel concernant un homme blessé au visage. Lorsque les policiers sont arrivés sur place, seul un homme de 18 ans s'y trouvait toujours.

« La victime a été blessée au haut du corps à l'arme blanche et elle a été transportée au centre hospitalier. Il n'y avait aucun danger pour sa vie, le jeune homme ne coopérait pas avec les policiers et il est connu du milieu policier », a informé Caroline Chèvrefils, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal.

Peu après, deux hommes d'une vingtaine d'années, aussi blessées à l'arme blanche - à la tête et au haut du corps - se sont présentées à l'urgence de l'hôpital Santa Cabrini.

Les premiers éléments d'enquête portent à croire qu'un conflit a dégénéré entre les six personnes. La victime de 18 ans est demeurée sur place et les cinq autres personnes ont quitté les lieux à bord d'un même véhicule pour se rendre à l'hôpital. Les enquêteurs et les techniciens en identité judiciaire ont été appelés sur le lieu des agressions multiples.

La rue Choisy était toujours fermée entre les rues Bélanger et d'Avila, en début de soirée.