Deux morts suspectes à Carleton-sur-mer

La découverte a été faite vers 8 h 45, au parc municipal Germain-Deslauriers, situé sur la rive sud de la baie des Chaleurs. Les victimes étaient originaires de la Gaspésie. La Sûreté du Québec a confié l'enquête à l'équipe des Crimes majeurs, qui s'est rendue sur place accompagnée des techniciens en scène de crime.

« Les corps portaient des marques de violence, on est toujours en enquête pour déterminer la cause des décès et les circonstances », a expliqué le sergent Daniel Thibaudeau, porte-parole de la sûreté du Québec.

Un coroner a été saisi du dossier et devrait demander une autopsie.