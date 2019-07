Disparition d'un adolescent à Boucherville

L'adolescent a la peau blanche et les yeux bleus. Il mesure 1,83 m (6 pi) et pèse environ 82 kg (180 lb). Ses cheveux bruns sont longs aux oreilles et rasés en dessous.

Il a été vu pour la dernière fois le 23 juin à Boucherville.

Les personnes ayant de l'information sont invitées à communiquer avec le 911.