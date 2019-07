Université Concordia: le stratagème sournois de voleurs d'identité

En 2016, les autorités de l'Université Concordia ont découvert des enregistreurs de frappe installés sur des ordinateurs du campus. Ces dispositifs sont souvent immatériels et prennent la forme de programmes espions.

Aroon Aimen, 32 ans, a plaidé coupable à trois chefs en lien avec l'utilisation de cartes de crédit contrefaites. L'homme a été surpris par la police en possession de 14 fausses cartes de crédit. Elles portaient le nom de vraies personnes, qui n'en savaient rien et s'étaient fait prendre au piège.

Mais, dans ce cas, de petits bidules pas plus gros qu'une clé USB avaient été branchés par des malfrats entre le clavier et l'ordinateur.

Ces enregistreurs de frappe capturaient toutes les entrées du clavier.

Les utilisateurs qui entraient les informations de leur carte de crédit ou un mot de passe important dans l'un des ordinateurs piratés de l'université risquaient donc d'être fraudés.

Le procès de l'homme a permis de conclure qu'il n'avait pas mis en place le dispositif. Il a plutôt plaidé que deux hommes, « Jon et Alex », lui fournissaient les fausses cartes. Il se contentait de les utiliser pour des achats et des retraits, et donnait une part des recettes aux deux complices.

« Les pertes encourues ont dépassé les 10 000 $ », écrit la juge Suzanne Costom dans sa décision.

Filature

Rapidement dans l'enquête, le Service de police de la Ville de Montréal a identifié le suspect. Pris en filature, il a été observé en action dans l'Ouest-de-l'Île.

Les policiers l'aperçoivent utilisant une carte de crédit d'une banque étrangère au nom de Maxime Plante dans un guichet automatique. Joint par les policiers, M. Plante affirme qu'il n'est pas client de cette banque. Une dette de 5000 $ a été contractée sur la carte.

Plus tard, les policiers constatent que l'homme s'adonne au même manège avec des cartes au nom de Heilya Mirashahi et de Lucien Lacroix. Joints par la police, Mme Mirashahi et M. Lacroix assurent que la carte de crédit n'est pas la leur.

Lors d'une perquisition en 2017 dans un local que fréquente le suspect, les policiers découvrent 14 cartes aux noms de 9 personnes, 20 cartes vierges prêtes à trafiquer et une machine pour le faire.

Absolution conditionnelle

Dans sa sentence, rendue le 19 juin dernier, la juge Suzanne Colstom a dit reconnaître le « fléau » que représente le vol d'identité.