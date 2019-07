Un octogénaire disparu pourrait être à Montréal

Les proches de Gérard Mc Dermott disent craindre pour sa santé et sa sécurité.

L'homme mesure 1,73 m et pèse environ 64 kg. Il a les cheveux blancs et a de la difficulté à marcher. La dernière fois qu'il a été vu, il portait un jean bleu, une casquette noire avec une palette grise, et un chandail et un manteau bleu foncé. Son véhicule est un Dodge Journey 2010 de couleur or.

La SQ a invité toute personne l'apercevant à appeler le 911. Les informations peuvent être communiquées confidentiellement à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800 659-4264.