Procès de Joshua Boyle : sa femme contre-interrogée

M me Coleman, âgée de 33 ans, subit son contre-interrogatoire au procès pour agression sexuelle de son mari, dont elle est aujourd'hui séparée. Les procédures reprennent après avoir été suspendues pendant plusieurs semaines, le temps de déterminer si la défense pouvait interroger M me Coleman sur ses antécédents sexuels.

Le couple a été retenu en otage pendant cinq ans par des extrémistes liés aux talibans en Afghanistan. Les Boyle avaient été capturés en octobre 2012 lors d'un voyage de randonnée et ils ont finalement été libérés en octobre 2017 par les forces pakistanaises. Ils ont eu trois enfants en captivité.

À son retour au pays, la famille s'est installée à Ottawa, où Joshua Boyle a été arrêté le 31 décembre 2017, lorsque Mme Coleman a fui l'appartement où ils vivaient. M. Boyle fait face à 19 chefs d'accusation, notamment d'agression sexuelle, de voies de fait et de séquestration.

Son ex-femme allègue qu'il l'a frappée à plusieurs reprises, lui a donné une fessée, l'a étranglée et l'a mordue - à la fois en captivité et après avoir emménagé à Ottawa. On allègue aussi que l'accusé lui avait donné une liste de règles à suivre, sans quoi elle serait punie.

L'avocat de la défense, Lawrence Greenspon, a tenté mercredi de lui demander de clarifier une déposition antérieure selon laquelle l'accusé l'avait obligée à prendre des somnifères qu'un médecin lui avait prescrits. Me Greenspon lui a demandé à maintes reprises si elle était d'accord pour dire que M. Boyle n'essayait pas de la forcer à se suicider : il essayait simplement de la faire dormir.

« Je ne crois pas qu'il m'obligeait à me suicider », a-t-elle déclaré à la cour, par le biais de la vidéoconférence. « C'est de la spéculation, mais je pense que s'il avait souhaité ma mort, il m'aurait déjà tuée. »

La défense tente de démontrer que les actes de violence sexuelle allégués ne se sont pas produits. Me Greenspon laisse entendre que Mme Coleman décrit des actes consensuels, mais que, délibérément ou non, elle ajoute des détails qui rendent ces activités non consensuelles.

Mme Coleman a admis qu'elle avait « malheureusement » participé à des pratiques sexuelles sadomasochistes avec M. Boyle alors qu'elle était à Ottawa, mais elle affirme que l'initiative de ces activités « révoltantes » ne venait jamais d'elle.

Le juge Peter Doody avait fait part de ses inquiétudes, mardi, au sujet de l'impact de deux décisions récentes de la Cour suprême du Canada sur l'utilisation de preuves relatives au passé sexuel d'une victime présumée. La preuve en question avait été donnée par Mme Coleman lors de son témoignage en mars. Après avoir entendu les arguments de la Couronne, de la défense et de l'avocat de Mme Coleman, le juge Doody a indiqué mercredi qu'il croyait que ce témoignage était admissible.