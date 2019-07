Ontario: le procès de Joshua Boyle peut se poursuivre

Le procès pour agression sexuelle de l'ancien otage Joshua Boyle se poursuivra mercredi, après que le juge eut décidé que la preuve présentée plus tôt au procès était toujours admissible.

Le juge Peter Doody a fait part de ses inquiétudes mardi au sujet de l'impact de deux décisions récentes de la Cour suprême du Canada sur l'utilisation de preuves relatives au passé sexuel d'une victime présumée.

La preuve en question avait été donnée par Caitlan Coleman, l'épouse de Joshua Boyle, désormais séparée, lors de son témoignage en mars dernier dans le dossier contre l'ex-otage, accusé de 19 infractions, notamment de voies de fait, d'agression sexuelle et de séquestration.

Le procès avait déjà été retardé de plusieurs semaines pendant que les tribunaux décidaient si la défense pouvait interroger Mme Coleman sur d'autres activités sexuelles antérieures.

Après avoir entendu les arguments de la Couronne, de la défense et de l'avocat de Mme Coleman, le juge Doody a indiqué qu'il croyait que le témoignage de Mme Coleman avait été dûment admis.

Mme Coleman doit être contre-interrogée par l'avocat de Joshua Boyle mercredi matin.