Saccage à la rétrocaveuse: 14 chefs d'accusation contre l'accusé

Vers 21 h, lundi, l'homme, sous l'influence d'une drogue encore inconnue, a volé une rétrocaveuse dans un chantier de construction et a parcouru près de 300 mètres pour se rendre au stationnement en question, rue Saint-Joseph. Sur son passage, il a fortement endommagé un bâtiment résidentiel, arraché une clôture et percuté des véhicules qui étaient stationnés.

Incendie rapidement maîtrisé

L'accident a également provoqué des dommages électriques. Un incendie, rapidement maîtrisé par les pompiers municipaux, s'est déclaré dans le réseau électrique et le voisinage a été privé d'électricité. Aucun civil n'a été blessé. Deux policiers sur place ont subi des blessures légères.

M. Kemp a été extirpé du véhicule et arrêté par deux policiers pendant qu'il tentait toujours de le manoeuvrer. Il a comparu hier matin au palais de justice de Saint-Jérôme, sous six chefs de non-respect d'ordonnance et huit autres chefs d'accusation : vol de rétrocaveuse, conduite dangereuse, méfaits sur deux véhicules, méfaits sur un immeuble, conduite avec les capacités affaiblies par la drogue, résistance à son arrestation, possession d'une substance illicite et voie de fait contre des policiers.

Le rôle des témoins

M. Charron tient à souligner le rôle des témoins qui ont signalé l'incident et permis aux forces de l'ordre d'agir au plus vite. « Ça nous a permis une intervention rapide et efficace de la part des policiers qui ont sûrement été en mesure de prévenir des dommages peut-être plus importants ou même des blessés », dit-il.

La mairesse de Sainte-Thérèse, Sylvie Surprenant, a souligné le « travail admirable » des policiers de la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville et des pompiers du Service de sécurité incendie de la Ville de Sainte-Thérèse. « Je suis soulagée qu'il n'y ait aucun blessé grave, et nous laisserons l'enquête en cours faire la lumière sur ce malheureux incident », a-t-elle déclaré.

- Avec Sara Champagne, La Presse