Trafic de crack: un Bleu influent condamné à plus de 80 mois de prison

Daniel Renaud

La Presse La Presse Suivre @DanielRenaud13 Benson Benoit, influent membre des gangs de rue d'allégeance bleue du quartier Saint-Michel, à Montréal, a été condamné à plus de 80 mois d'emprisonnement pour complot et trafic de stupéfiants, hier, plus de trois ans après son arrestation.

Benoit, 36 ans, et 17 autres individus avaient été arrêtés en février 2016 à l'issue d'une enquête de l'ancienne section Gang de rue de la région Nord du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) baptisée Noroît et menée contre un réseau de distributeurs de crack et de cocaïne actifs dans le nord de Montréal et sur la Rive-Sud. Faits plutôt rares pour une enquête de stupéfiants menée par les enquêteurs de l'une des quatre régions du SPVM, l'enquête a duré plus d'un an et les limiers ont mis les téléphones des suspects sur écoute et ainsi intercepté plus de 35 000 conversations liées au trafic de stupéfiants. Ils ont également installé des caméras et des micros dans une cache de drogue et d'argent rue Cartier - surnommée « la base » par les trafiquants - et ils y ont observé les suspects s'échanger de fortes sommes et préparer la drogue.

Agrandir Benson Benoit, membre influent du gang de la 47e Rue, dans le quartier Saint-Michel PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK