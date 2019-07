Coups de feu et bagarre dans Ville-Marie

Des coups de feu et une bagarre ont marqué la fin de la soirée, lundi, dans l'arrondissement de Ville-Marie, à Montréal. Un citoyen a appelé la centrale 911 vers 0 h 30 au sujet d'une bagarre dans un parc de la rue Sussex, à l'intersection de la rue Tupper.

Selon la porte-parole Véronique Comtois, du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), un conflit aurait éclaté dans le parc entre trois hommes. Un coup de feu aurait été entendu.

La bagarre s'est ensuite transportée plus loin, près de la rue du Sussex et du boulevard René-Lévesque, où un second coup de feu a été entendu. Les individus ont pris la fuite avant l'arrivée des policiers. Aucun suspect n'a été appréhendé. Le périmètre a été fouillé par un maître-chien.