Un pitbull attaque un bébé à Louiseville

Le bambin d'un an et demi était en train de flatter le chien dans une résidence lorsque ce dernier l'a mordu au visage et lui a lacéré la joue, laissant une blessure importante, a informé TVA Nouvelles.

Le chien aurait été abattu. La petite victime a été transportée à l'hôpital avec des blessures importantes, mais qui ne mettraient pas sa vie en danger.