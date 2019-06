Pincé avec de la cocaïne, un gardien de sécurité condamné à 5 ans de prison

Joseph Leslie Allwood, gardien de sécurité de la société Maple Leaf Sports and Entertainment (MLSE), a été condamné à cinq ans de pénitencier il y a une dizaine de jours pour avoir tenté d'importer plus de 5 kg de cocaïne.

Lorsque les deux frères ont numérisé leur passeport et rempli leur déclaration aux bornes d'inscription primaire de la douane de l'aéroport, des anomalies ont été constatées et une alerte a été envoyée. Les agents des services frontaliers ont ensuite observé les deux hommes au carrousel à bagages avant de les interpeller et de les envoyer à la fouille secondaire.

Des agents ont posé des questions de routine aux deux frères ; si les valises leur appartenaient, si ce sont eux qui les avaient remplies et s'ils connaissaient leur contenu.

Joseph Allwood a raconté qu'il travaillait pour la société MLSE, une entreprise de sports, de spectacles et d'immobilier commercial, la plus importante du Canada et l'une des plus considérables en Amérique du Nord. Elle détient notamment les Maple Leafs de Toronto, de la Ligue nationale de hockey, les Raptors, nouveaux champions de la NBA (basketball), les Argonauts, de la Ligue canadienne de football, et le Toronto FC, de la MLS (soccer).

Joseph Allwood a dit aux douaniers que son frère et lui avaient fait un voyage d'une semaine à Fort-de-France, en Martinique, payé environ 3000 $ par carte de crédit.

Lourdes même une fois vidées

« Les agents ont passé les bagages aux rayons X et l'examen a révélé une anomalie dans le fond des valises. Ils ont remarqué des traces de colle. Même vidées, les valises demeuraient lourdes. Les agents ont coupé le fond des valises et la coupure a révélé de la poudre qui s'apparentait à de la cocaïne », a décrit la procureure de la poursuite fédérale, Me Annie Charron, en lisant un résumé des faits approuvé par les accusés.

La première de valise contenait 2482 g de cocaïne et la seconde, 2537 g, pour un total d'environ 5020 g.

Les douaniers ont remis les suspects aux enquêteurs de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) basés à l'aéroport Trudeau, qui les ont arrêtés et ont amorcé une enquête.

Les deux hommes ont été accusés d'importation de cocaïne et de possession de cocaïne dans un but de trafic.

Joseph Leslie Allwood, 29 ans, a plaidé coupable aux deux chefs et a été condamné à cinq ans de pénitencier par la juge Nathalie Duchesneau, de la Cour du Québec, qui a entériné une suggestion commune de la poursuite et de la défense.

Une erreur

Le prix d'un kilogramme de cocaïne à Montréal est actuellement de 44 000 $, selon des policiers du Service de police de la Ville de Montréal. Un calcul simple nous permet de donner une valeur approximative et minimale de la drogue saisie à l'aéroport en août 2018 d'un peu plus de 220 000 $. Précisons toutefois que la cocaïne prend de la valeur une fois coupée et revendue dans la rue.

Joseph Allwood, qui aurait, avec son frère, vraisemblablement servi de mule pour des trafiquants, n'a pas d'antécédents judiciaires. Il travaillait pour MLSE depuis cinq ans. Depuis leur arrestation, les deux frères, qui avaient été libérés en attendant la suite du processus, portaient des bracelets GPS qui leur coûtaient 600 $ par mois, selon ce que leur avocat, Me Louis Miville-Deschênes, a expliqué durant une courte plaidoirie.

« Je regrette. J'ai fait une erreur », a déclaré Joseph après avoir reçu sa peine. Son frère Omar a bénéficié d'un arrêt du processus.

