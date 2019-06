Un accident fait une dizaine de blessés à Saint-Charles-de-Bellechasse

Une dizaine de personnes ont été blessées vendredi, dont trois gravement, dans un carambolage impliquant six voitures à Saint-Charles-de-Bellechasse, dans Chaudière-Appalaches.

Un homme a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies causant des lésions, conduite dangereuse causant des lésions et délit de fuite, a indiqué la Sûreté du Québec. Une bambine se trouvait à bord de son véhicule et a été blessée dans l'accident, mais on ne craint pas pour sa vie.

Le conducteur, âgé d'une quarantaine d'années, aurait fait un dépassement interdit sur la route 279 et aurait percuté une voiture en sens inverse. Possiblement en tentant de réintégrer sa voie, il serait ensuite entré en collision avec un autre véhicule, causant un carambolage.

On ne craint pas pour la vie des blessés, même si trois d'entre eux ont subi d'importantes blessures.

Le taux d'alcoolémie du conducteur devait être mesuré par les policiers.