Fraude et corruption: SNC-Lavalin subira son procès devant un juge seul

Accusée de fraude et de corruption en lien avec ses agissements en Libye, la firme d'ingénierie et de construction SNC-Lavalin a choisi de subir son procès criminel devant un juge seul, écartant ainsi l'idée de se faire juger par un jury.

L'entreprise établie à Montréal a été citée à procès le 29 mai dernier.

Les trois entités accusées sont le Groupe SNC-Lavalin, SNC-Lavalin international et SNC-Lavalin construction. Les gestes qu'on leur reproche se seraient déroulés entre 2001 et 2011. Il est allégué qu'environ 48 millions auraient été versés en pots-de-vin à des responsables libyens et que diverses organisations libyennes auraient été privées de près de 130 millions.

Les conséquences d'une déclaration de culpabilité peuvent être graves pour SNC-Lavalin.

Elle pourrait se retrouver sur la liste noire des entreprises qui ne peuvent soumissionner pour les lucratifs contrats fédéraux pour une période de 10 ans, en plus de miner ses possibilités d'affaires à l'international.

Peu après avoir appris qu'elle allait devoir subir un procès criminel, SNC-Lavalin a affirmé qu'elle entendait contester « vigoureusement » les accusations et plaider non coupable.

Le dossier sera de retour en cour le 20 septembre.