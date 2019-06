Contrebande de tabac: 300 millions auraient échappé à l'État

Une quinzaine de personnes ont comparu hier au palais de justice de Longueuil relativement au démantèlement, le jour même, d'un réseau de présumés importateurs et distributeurs de tabac de contrebande soupçonnés d'avoir fraudé les gouvernements en taxes impayées pour 288 millions entre juin 2016 et mars 2018.

Cette rafle est le résultat de deux enquêtes conjointes baptisées Olios - menée par la Sûreté du Québec - et Médian - réalisée par le groupe Accès, chapeauté par le SPVM.

Les membres du réseau, supposément relié aux motards et aux crimes organisés italien traditionnel et autochtone selon des sources policières, ont fait l'objet de perquisitions et d'interpellations en mars 2018, mais ce n'est qu'hier que les enquêteurs ont effectué les arrestations.

Les suspects, 15 hommes et une femme âgés entre 37 et 62 ans, ont été accusés, en gros, de fraude de plus de 5000 $, complot, gangstérisme, fabrication de faux, recel de plus de 5000 $, trafic d'armes et possession d'armes à autorisation restreinte.

Ils ont pratiquement tous été libérés sous conditions en attendant la suite des procédures.

Des airs de Machine

Certains des accusés ont des antécédents. Deux d'entre eux, Serge Desjardins et Richard Breton, avaient été arrêtés il y a dix ans dans l'enquête Machine visant un réseau de contrebandiers de cigarettes qui opéraient notamment à partir de la réserve de Kahnawake, où ils contrôlaient un entrepôt transformé en véritable fortin.

Un membre des Hells Angels, Salvatore Cazzetta, avait été arrêté et accusé dans la foulée de l'enquête Machine, mais il a bénéficié d'un arrêt des procédures en 2016.

Les deux enquêtes ont, selon la police, permis de démanteler l'organisation, des têtes dirigeantes jusqu'aux chauffeurs qui transportaient le tabac.