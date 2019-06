Incendie majeur dans La Petite-Patrie

Le jeune homme cherchait encore son chat en milieu d'après-midi. Son domicile n'a pas été directement touché par les flammes, mais il attend de constater l'état des lieux avant de se réjouir.

Daniel Gomez et sa conjointe habitent sur l'étage au-dessus de celui-ci de M. Goedike.

« On était dans l'appartement et on a senti comme une odeur de charbon pendant 10 minutes. On pensait que quelqu'un faisait du barbecue », a raconté la femme, qui n'a pas voulu s'identifier. « Puis l'alarme de l'édifice a sonné et il a fallu sortir. »

« On ne sait pas encore » dans quel état l'appartement se trouve, a-t-elle continué. « Les plus affectés seront ceux du troisième étage, mais l'eau va couler. »

Le porte-parole du Service de sécurité incendie a indiqué qu'il était trop tôt pour déterminer la cause de l'incendie.

La Croix-Rouge se trouve sur place pour aider les évacués.