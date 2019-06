L'autoroute 40 bloquée dans l'ouest de l'île

« C'est un petit événement qui a des proportions un peu plus grandes parce qu'il s'est déroulé sur la 40 », explique le sergent Hugues Beaulieu, de la Sûreté du Québec. L'incident s'est produit au niveau du boulevard Saint-Charles, à Kirkland.

On n'a constaté aucun déversement du diesel que transportait le semi-remorque de 10 roues et il n'y a pas de risque d'inflammation non plus. Toutefois, une opération est en cours pour remettre le véhicule sur ses roues afin de le remorquer.

La SQ n'était pas en mesure en soirée samedi de préciser à quel moment l'A-40 serait de nouveau entièrement accessible. En attendant, la circulation est déviée sur les voies de desserte.