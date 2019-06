La veuve d'un mafieux tué pourra demander une indemnisation

La veuve d'un individu lié au crime organisé montréalais assassiné en 2013 pourra demander d'être indemnisée en tant que victime, en vertu de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (IVAC), et ce, même si sa demande a été faite en dehors des délais prescrits par la loi.

Cette décision, qui pourrait avoir des répercussions sur d'autres proches de personnes assassinées, a été rendue il y a quelques jours par le Tribunal administratif du Québec (TAQ).

La femme, qui n'est pas nommée dans la décision du TAQ, est la veuve de Gaetan Gosselin, ami et homme de confiance du caïd Raynald Desjardins, abattu devant chez lui, rue Jean-Tavernier, dans l'est de Montréal, le 22 janvier 2013.

« Vers 18 h 10, madame entend des bruits de coup de feu et d'éclats de vitre. À l'extérieur de son domicile, son conjoint a été abattu de plusieurs balles alors qu'il revenait de faire des courses. La victime gisait sur le trottoir, il y avait beaucoup de sang. La requérante a entendu des cris et a vu un véhicule qui démarrait en trombe. Une voisine infirmière a assisté madame et fait un massage cardiaque à la victime jusqu'à l'arrivée des ambulanciers. Son conjoint est mort dans ses bras », décrivent les juges administratifs dans leur décision de 10 pages.

Une vie qui a basculé

La femme a rencontré une intervenante du Centre d'aide aux victimes d'actes criminels le 15 février 2013, trois semaines après le meurtre de son conjoint.

Elle a déposé une première demande de prestation à titre de conjointe de la victime et de personne à charge 10 jours plus tard.

S'en est suivie une enquête policière à l'issue de laquelle des individus, qui avaient comploté le meurtre de son mari, ont été arrêtés en 2014.

Durant cette période, la veuve a eu 14 contacts avec une agente d'indemnisation sans que cette dernière lui dise qu'elle pouvait également faire une demande d'indemnisation en tant que victime, à titre individuel.

En décembre 2015, sa demande de prestation a été rejetée au motif d'une faute lourde de son conjoint, c'est-à-dire l'implication de ce dernier auprès d'individus liés au crime organisé.

Elle a finalement présenté une nouvelle demande pour elle-même en février 2016, mais elle a également été refusée puisque le délai prescrit pour signifier une telle demande est au plus tard d'un an après les évènements.

La femme partageait la vie de Gaetan Gosselin depuis 1984. Après le crime, son état psychologique s'est passablement détérioré, et elle a souffert d'un problème de jeu pathologique.

« Elle vit depuis dans la peur, l'insécurité, la solitude, sans presque aucun revenu, si ce ne sont les rentes de son conjoint.

« Depuis la mort de son conjoint, sa vie a basculé. Celui-ci subvenait à ses besoins, et elle n'avait pas besoin de travailler. Elle a perdu une dizaine d'emplois en deux ans et a dû déménager à deux reprises, faute d'argent. Elle habite chez un proche, qui lui fournit chambre et pension temporairement.

« Madame est toujours affligée de sentiments de tristesse, de reviviscence et de flash-back du décès de son conjoint. Elle demeure toujours anxieuse », écrivent les juges administratifs.

Interprétation large et libérale

Au sujet des délais, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail a fait valoir que la veuve n'a pas fait preuve de diligence et n'a pas démontré avoir été dans l'impossibilité d'agir.

À ce sujet, le Tribunal administratif a en effet statué que l'état de santé mental de la femme ne l'a pas empêchée d'agir dans le délai prescrit pour déposer sa demande de prestation à titre personnel.

En revanche, le TAQ a conclu que la femme, par son comportement, n'a jamais renoncé à déposer une demande de prestation à titre personnel.