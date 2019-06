Un trafiquant de cocaïne condamné deux jours avant d'être libéré

Daniel Renaud

Un trafiquant de drogue arrêté dans une importante enquête de la Sûreté du Québec en novembre 2015, Gaetan Sévigny, a été condamné à une peine de cinq ans et quatre mois et demi pour gangstérisme, complot et trafic de cocaïne, mercredi au palais de justice de Montréal.

Toutefois, en soustrayant la période de temps passée en détention préventive, il ne lui reste que deux jours à purger et il sortira donc de prison jeudi. Sévigny, 53 ans, est détenu depuis le 19 novembre 2015, jour de l'opération Magot-Mastiff par laquelle l'Escouade régionale mixte et la Division des produits de la criminalité de la Sûreté du Québec ont décapité une alliance mafia-motards-gang qui dirigeait le crime organisé montréalais à cette époque. Selon le témoin repenti Patrick Corbeil, la preuve amassée durant l'enquête et un résumé des faits déposé en cour et approuvé par les parties, Sévigny aurait eu son propre réseau de trafic de stupéfiants sur le territoire d'Hochelaga-Maisonneuve et aurait versé une taxe de 4000 $ par mois aux responsables pour pouvoir opérer dans ce secteur. À deux reprises, à l'automne 2014, l'un de ses courriers a été intercepté en possession d'un kilogramme de drogue par les policiers. Sur l'écoute électronique, les policiers ont entendu quelques conversations compromettantes, au sujet notamment d'autres trafiquants qui ont versé une taxe à Sévigny, qui se sont plaints que le coût de la drogue était trop élevé ou qu'elle était parfois de mauvaise qualité. En décembre 2014, la résidence de Sévigny a été perquisitionnée mais les policiers ont constaté qu'il a tout de même poursuivi ses activités de trafiquant par la suite. Il était le dernier accusé en attente de sa peine dans les procédures de l'enquête Magot-Mastiff.

Agrandir Gaetan Sévigny est considéré par la police comme une relation des Hells Angels. PHOTO LA PRESSE