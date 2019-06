Un individu lié à la mafia condamné à deux ans moins un jour

L'homme de 40 ans, surnommé Cook, a été arrêté en juin 2017 à la suite d'une courte enquête menée par la défunte section Crime de violence (CDV) de la police de Montréal.

L'enquête a débuté lorsque les policiers ont reçu des informations d'une source codée voulant que Casale avait une arme et se déplaçait avec des gardes du corps armés, car il craignait pour sa vie au printemps 2017.

Les policiers ont alors suivi Casale et ses présumés gardes du corps à 15 reprises en avril et mai 2017, et constaté que les suspects se déplaçaient souvent aux mêmes endroits, notamment un salon de coiffure et deux cafés situés sur le boulevard Couture et sur la rue Jarry. Les policiers ont également conclu que les hommes qui accompagnaient Casale agissaient comme des gardes du corps et semblaient dissimuler une arme.

Le 13 juin 2017, munis de mandats, ils ont arrêté le présumé garde du corps de Casale, Francesco Catalano, et saisi une arme sur lui. Ils ont ensuite perquisitionné la résidence de Casale à Laval et trouvé un pistolet Beretta semi-automatique de calibre 22 dans la chambre des maîtres. Steve Casale a également été arrêté et accusé de possession d'arme.

Source crédible

Les avocats de Casale ont présenté une requête pour faire exclure une partie de la preuve, remettant en question la crédibilité de la source et arguant que les policiers n'avaient pas de motifs suffisants pour perquisitionner la résidence de leur client.

La juge Suzanne Costom de la Cour du Québec a toutefois rejeté la requête, concluant notamment que l'informateur des policiers était crédible. Devant cet échec, Casale a aussitôt plaidé coupable au chef de possession de l'arme trouvée chez lui. Il a toutefois porté la décision de la juge en appel.

Casale n'a aucun antécédent judiciaire. Son avocat, Me Dominique Shoofey, a déclaré mercredi matin que son client travaillait dans le milieu de la construction et qu'il est employé de la même compagnie depuis deux ans.