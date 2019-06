Funérailles d'André Sauvageau: plus d'une centaine de Hells attendus à Montréal

Daniel Renaud

La police estime qu'au moins une centaine de membres des Hells Angels du Québec et de partout au Canada ainsi que de membres de leurs clubs-écoles et sympathisants se donneront rendez-vous dans la métropole demain pour rendre un dernier hommage à l'un des leurs mort récemment de cause naturelle.