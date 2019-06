Laïcité: une étudiante dépose sa poursuite contre Québec

Étudiante à l'Université de Montréal, Mme Hak a déposé aujourd'hui sa poursuite en Cour supérieure contre la Loi sur la laïcité. Elle agit conjointement avec le Conseil national des musulmans canadien et l'Association canadienne des libertés civiles.

Mme Hak obtiendra son diplôme d'enseignante en 2020 et avant l'adoption du projet de loi, elle avait l'intention d'enseigner le français dans une classe d'accueil au secondaire ou d'enseigner au primaire dans une école anglophone.

Pour Mme Hak, qui est d'origine marocaine et qui habite au Québec depuis 1994, « porter le hijab est une forme de spiritualité et d'expression de son identité. Il lui permet d'être bien dans sa peau et l'aide à lutter contre les stéréotypes qui sont perpétués au sujet des femmes musulmanes », peut-on lire dans la poursuite.