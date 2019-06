Une grue percute un édifice du CHUM

« Il y a eu plus de peur que de mal. Les chambres situées de ce côté sont à des étages beaucoup plus hauts. La fermeture du centre de prélèvement est prévue pour demain seulement. Les autres services seront ouverts selon l'horaire normal », a indiqué Lucie Dufresne, porte-parole du CHUM.

L'incident est survenu en après-midi sur le chantier de la dernière phase des travaux du nouveau CHUM, là où se trouvait le bâtiment B de l'ancien hôpital Saint-Luc. L'opération consistait au démantèlement d'une grue. L'incident est survenu lors du retrait de la troisième section.

« Il y a déjà des mesures qui sont engagées présentement pour sécuriser les lieux à l'extérieur et à l'intérieur », a assuré en début de soirée Debby Cordeiro, vice-présidente des communications chez Pomerleau, responsable du chantier.

« L'aire intérieure a été sécurisée de sorte que le personnel et les patients n'y aient pas accès. À l'extérieur, le verre qui a été brisé par la grue va être placardé avec du bois de façon temporaire. Tout sera restitué à l'intérieur et à l'extérieur », a ajouté Mme Cordeiro.

Une enquête a été ouverte par Pomerleau pour déterminer les circonstances exactes de l'incident.