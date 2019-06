Un homme disparaît d'un hôpital de Terrebonne

Scott Andrew MacKinnon est disparu vendredi, a indiqué le Service de police intermunicipal de Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion. L'homme est schizophrène et son « état de santé pourrait être compromis », a indiqué le service policier.

M. MacKinnon mesure 1,88 m, pèse 73 kg et a les cheveux et les yeux bruns. Il s'exprime principalement en anglais, mais parle également français. Il a l'habitude de se déplacer beaucoup, notamment entre Montréal, Québec, Ottawa et Fredericton.

Toute personne ayant de l'information pour le retrouver est invitée à communiquer avec le service de police au 450 471-4121, en précisant le numéro de dossier TRB-190 326-017, ou en composant le 911. Le service de police précise qu'il a tendance à fuir les policiers, et demande de ne pas l'alerter avant leur arrivée.