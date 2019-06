Un motocycliste lutte pour sa vie après une perte de contrôle

Le motocycliste circulait sur la rue des Sulpiciens, vers 3h, lorsqu'il aurait perdu le contrôle, a dit la Sûreté du Québec. Il aurait ensuite heurté un véhicule garé avant de venir frapper la bordure du trottoir et de percuter un poteau.

Il a été transporté en centre hospitalier et transféré vers un hôpital de Montréal par la suite en raison de la gravité de ses blessures. Il se trouve dans un état instable et on craint pour sa vie.

Une enquête a été ouverte et des prélèvements sanguins seront effectués pour déterminer s'il conduisait avec les facultés affaiblies.