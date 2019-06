Drame de Granby: deux nouvelles accusations contre le père

L'homme de 30 ans est maintenant accusé d'« abandon d'enfant » et d'avoir « omis de fournir les choses nécessaires à l'existence [de sa fille], alors qu'elle se trouvait dans le dénuement ou le besoin et alors que l'omission de ce faire a mis sa vie en danger » entre le 19 mars et le 29 avril dernier. Ces crimes sont passibles d'un emprisonnement maximal de cinq ans.

Ces deux nouvelles accusations s'ajoutent à celle de séquestration, déposée à la suite de son arrestation.

L'enquête sur remise en liberté du père s'est amorcée jeudi matin au palais de justice de Granby dans une salle bondée. Une ordonnance de non-publication couvre l'ensemble de la preuve présentée à cette étape, autant les témoignages des témoins que les observations du juge et des avocats. Un enquêteur de la Sûreté du Québec témoigne pour la poursuite.