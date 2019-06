Des trafiquants de Xanax lourdement armés arrêtés à Laval

L'opération a permis d'arrêter 14 suspects, de saisir près d'un kilo de cocaïne et assez de poudre de métamphétamine pour produire 400 000 comprimés de speed, ainsi qu'une presse à pilules industrielle.

Dans le cadre d'une enquête baptisée Projet Affranchir, 235 policiers ont mené des perquisitions mardi à Laval, mais aussi à Montréal, Terrebonne, Saint-Lin, Bois-des-Filion, Boisbriand, Sainte-Thérèse, Saint-Eustache, Saint-Jérôme, Sainte-Adèle, Sainte-Anne-des-Plaines et Mille-Îles.

Variété d'armes

Mais les policiers ont aussi découvert beaucoup d'armes: huit armes de poing, dont plusieurs chargées, une arme d'assaut AR-15 et une autre arme de guerre de calibre .223, un fusil de calibre .12, en plus d'une veste pare-balles, d'un silencieux et de centaines de cartouches.

«Habituellement, en matière de crime organisé, on va retrouver une cache d'armes avec plusieurs armes rangées au même endroit. Là les armes étaient séparées entre les individus, une bonne partie d'entre eux avaient une arme de poing chargée, et nous avons deux armes de type militaire, dont une qui était gardée près de la presse à pilules», observe M. Gagnon.

«Comment ça se fait que ces individus ont tant besoin d'être armés? C'est là qu'on réalise comment le crime organisé, tant dans la vente de cocaïne que pour les drogues de synthèse, ils ont besoin d'être armés et ça amène un potentiel de violence», dit-il.

Le réseau était relié aux Hells Angels, selon l'enquête policière. C'est l'Agence des services frontaliers qui avait attiré l'attention des policiers en 2018 et les avaient mis sur la piste d'envois postaux louches effectués à partir de divers bureaux de poste, dont plusieurs à Laval.

Plus de 200 colis contenant près de 200 000 comprimés de Xanax contrefaits, d'une valeur d'environ 500 000 $, avaient été interceptés pendant l'enquête. Certains colis étaient destinés à des clients aux États-Unis, en Angleterre et même en Australie.