Incendie au centre-ville de Montréal

Le feu s'est déclaré vers 20 h 45 dans un immeuble commercial de trois niveaux de la rue Sherbrooke, près de Saint-Marc. On ignore les causes de l'incendie, mais il aurait pris naissance dans le plafond du 2e étage et se serait propagé jusqu'au toit, a précisé le chef aux opérations du Service de sécurité incendie de Montréal, Sylvain Legros.

Personne ne se trouvait sur place au moment où le feu s'est déclaré.

Le brasier était maîtrisé vers 23 h samedi, mais un périmètre était toujours fermé près de l'immeuble.