Un adolescent agressé par une quinzaine de personnes à Montréal

Plusieurs témoins ont appelé les services d'urgence vers 20 h 40 pour signaler qu'un jeune homme avait été entouré par une quinzaine de personnes et se faisait frapper dans le parc George-Vernot, a indiqué l'agente Véronique Dubuc, du Service de police de la Ville de Montréal.

À l'arrivée des policiers, les suspects avaient commencé à prendre la fuite, mais l'un d'eux, âgé de 16 ans, a été arrêté.

La victime a repris connaissance sur les lieux et a été transportée vers l'hôpital. Le jeune homme aurait reçu de nombreux coups de pied et de poing et aurait de multiples contusions.

La scène a été protégée et les policiers rencontraient les témoins jeudi soir.