Deux ans de prison moins un jour pour Michel Cadotte

Pour ce geste, qualifié de «meurtre par compassion», le Montréalais de 57 ans a été reconnu coupable d'homicide involontaire par un jury, le 23 février dernier, une infraction moins grave que l'accusation de meurtre au second degré qui avait d'abord été portée contre lui.

La Couronne avait réclamé huit ans de pénitencier, tandis que la défense estimait qu'il ne devait pas être emprisonné, lors des représentations sur sentence qui ont eu lieu le 8 mars.

Michel Cadotte n'a jamais nié avoir mis fin aux jours de sa conjointe, dans une chambre du CHSLD Émilie-Gamelin, dans le quartier centre-sud de Montréal, le 20 février 2017. Mais il disait avoir agi pour l'empêcher de souffrir, alors qu'il était dépressif et épuisé, après plusieurs années à s'occuper de Mme Lizotte, qu'il a gardée à la maison aussi longtemps que possible.

Son histoire a mis en lumière la détresse des aidants naturels, qui vivent de l'isolement en s'occupant d'un proche malade, souvent au détriment de leur propre santé.

Lors de son procès, l'accusé avait admis avoir beaucoup de mal à vivre avec ce qu'il avait fait. «Je me sens tellement les mains sales depuis que c'est arrivé, je ne pourrai jamais oublier ça, avait-il confié, émotif. Je suis désolé que Jocelyne soit partie. J'aimerais qu'on me pardonne, mais je ne sais pas si ce sera possible.»