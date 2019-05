Délit de fuite dans Charlevoix: le cycliste de 14 ans est mort

La Sûreté du Québec a confirmé lundi matin son décès « dans les dernières heures ». Le cycliste avait été frappé en plein coeur du village de Saint-Urbain, dans une zone de 50 km/h, alors qu'il pédalait avec des amis.

Deux personnes ont été arrêtées dans cette affaire. Une femme de 40 ans qui est soupçonnée d'avoir été derrière le volant, et un homme de 43 ans qui était passager de la voiture, et donc soupçonné d'avoir été complice du délit de fuite.

Les deux suspects doivent comparaître lundi au palais de justice de La Malbaie. Les accusations contre eux pourraient être modifiées puisque le garçon est mort.

L'accident survenu jeudi soir dernier avait secoué le village de Saint-Urbain, 1400 habitants, situé juste au nord de Baie-Saint-Paul.

« C'est un secteur problématique où on demande aux gens d'être prudents, mais où malheureusement, il y a encore des automobilistes qui roulent trop vite, expliquait la mairesse Claudette Simard. Et à côté, vous avez des jeunes à pieds ou à vélo, qui se promènent, et c'est normal. C'est un secteur dangereux qui l'a toujours été, la SQ est au courant. »