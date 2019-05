Stupéfiants: un membre des Hells Angels reçoit la visite de la police

Les enquêteurs de l'Escouade nationale de répression du crime organisé (ENRCO) et de l'Escouade régionale mixte (ERM) Rive-Nord, appuyés par les membres du Groupe tactique d'intervention (GTI) de la Sûreté du Québec, ont perquisitionné chez lui, à Sainte-Thérèse, au nord de Montréal, et chez sa mère, dans la métropole. Au total, les policiers doivent effectuer une vingtaine de perquisitions dans des résidences et des commerces à Sainte-Thérèse, Laval, sur l'île de Montréal et à Roxton Pond, en Montérégie. Les policiers effectuent uniquement des perquisitions et des saisies ce matin. Aucune arrestation n'est prévue. Les membres du réseau visés sont soupçonnés être principalement des trafiquants de cocaïne.

Le mandat premier de l'ENRCO, créée en 2017, est d'arrêter les têtes dirigeantes du crime organisé au Québec, entre autres les membres des Hells Angels.

