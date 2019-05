Un tireur prend pour cible Hydro-Québec

« En termes de dommages matériels et de coûts de main-d'oeuvre pour réparer, on parle de 75 000 à 100 000 $. Ça, c'est juste la réparation. »

Les motivations et le modus operandi du responsable demeurent flous, mais les conséquences de ses actes sont claires : en plus de la tour d'Hydro-Québec endommagée, des postes de contrôle autoroutiers ont été canardés, tout comme des installations de Bell et de Vidéotron. Des commerces ont aussi été ciblés.

M. Batty a souligné que la société d'État utilisait toutes ses options légales pour réclamer les sommes perdues dans ce type de situation. « Évidemment, on n'est pas rendus là », a-t-il dit.

La séquence, qui s'est étendue sur environ un mois entre la mi-mars et la mi-avril, a pris fin après l'arrestation d'un homme, il y a trois semaines. « On a un suspect et on tente de faire les liens », a indiqué Andrée East, agente relationniste de la police de Gatineau.

« Nos dossiers avancent bien, mais on n'est pas encore au point où l'on peut déposer des accusations. » Selon nos informations, il a dû être pris en charge sur le plan psychiatrique et n'a pas encore comparu pour être accusé.

À elle seule, la police de Gatineau a neuf dossiers d'enquête ouverts, surtout pour des attaques survenues dans le secteur Masson-Angers, dans l'est de la municipalité.

Des morts évitées

Pour sa part, la Sûreté du Québec (SQ) a ouvert trois dossiers. Elle enquête notamment sur des tirs contre des postes de contrôle routier sur l'A50 et sur la route 148, toujours en Outaouais, survenus à la mi-avril. Des photos obtenues par La Presse montrent des impacts de balles qui s'enfoncent profondément dans la brique, ainsi que des parois de vitre et de métal transpercées.

« Ce sont de nos membres qui ont découvert ça en se rendant travailler dans un poste de contrôle », a indiqué Jean-Claude Daignault, vice-président exécutif de la Fraternité des constables du contrôle routier du Québec (FCCRQ). Heureusement, personne ne se trouvait dans les bâtiments au moment de l'attaque.