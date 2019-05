Une femme forcée de se prostituer libérée, sept suspects arrêtés

L'appel anonyme d'un individu auprès de la police a permis de libérer une femme séquestrée, battue et forcée de se prostituer dans un immeuble à logements du Vieux-Longueuil. La dame âgée dans la quarantaine était contrainte de se prostituer sous la menace d'une arme à feu. Lors de l'opération menant à sa libération, les enquêteurs du Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL) ont mis au jour un réseau d'exploitation sexuelle également actif dans le trafic de drogue, avec possession d'arme à feu.

L'agent Ghislain Vallières, porte-parole du SPAL, a expliqué à La Presse que la femme libérée souffrait d'un sévère trouble de stress post-traumatique au moment de sa découverte. « C'est une femme meurtrie. Elle était battue. Elle a été transportée directement vers un service de santé au moment de sa libération. En moyenne, on la forçait à recevoir sept clients par jour sous la contrainte, souvent avec une arme braquée sur elle. »

Selon le SPAL, d'autres femmes ont possiblement été exploitées sexuellement par le réseau composé de huit personnes, soit six hommes et deux femmes. « Les suspects arrêtés dans ce projet d'enquête sont connus pour faire usage de violence lorsqu'ils commettent leur crime. D'ailleurs lors des arrestations, l'un des suspects était armé », précise le service de police.

Extirpée des griffes de ses agresseurs, la femme demeure en contact étroit avec les enquêteurs et elle est accompagnée lors de ses déplacements. Au Service de police, on précise que la victime n'est pas liée à l'enquête, mais qu'elle a subi un « important traumatisme » et que sa sécurité est assurée pour répondre à ses besoins de protection.