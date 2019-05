Alerte Amber: un garçon de 3 ans disparu en Ontario

Une alerte Amber a été déclenchée par la police de Sudbury, en Ontario. Les policiers de la province sont à la recherche d'un garçon de 3 ans. William Gooden, un jeune garçon à la peau noire, a été vu pour la dernière fois sur la route entre Sudbury et Toronto.

L'enfant a les cheveux courts et mesure environ un mètre. Au moment de sa disparition, il portait un chandail à manches courtes de couleur bleue, des pantalons noirs, une veste rouge et blanche, ainsi qu'une casquette des Canadiens de Montréal.

À l'heure actuelle, la police est à la recherche d'une suspecte, Breana Gooden, 25 ans, mesurant environ 1,67 mètres, et pesant 68 kilos. La femme pourrait être à l'origine de l'enlèvement du petit garçon.

La jeune femme noire aurait les cheveux attachés en queue de cheval. Elle pourrait porter un chandail noir, des collants noirs, une jupe couleur or et des souliers blanc et rose.

Cette femme a également un tatouage de lion sur l'avant-bras gauche.

L'enfant et la suspecte seraient à bord d'un autobus à destination de Toronto. Ils ont été vus pour la dernière fois lundi.

Pour transmettre des informations liées à cette disparition, contactez le 9-1-1 ou la Police provinciale de l'Ontario au 1-888-310-1122.