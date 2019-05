Meurtre résolu 23 ans plus tard: indices d'hier, technologies d'aujourd'hui

La méticulosité d'une équipe de techniciens en scène de crime et d'enquêteurs il y a plus de 20 ans, alliée aux nouvelles technologies policières et à la persévérance des limiers qui ont pris la relève. Voilà comment on a fini par résoudre un meurtre commis à Montréal en 1995.

Le 30 août 1995, Réal Perron, un trafiquant de drogue, est assis au bar dans son repaire, le Billard Lupin, une taverne typique située à l'angle des rues Roy et Drolet, près du square Saint-Louis. Celui qui est surnommé « le grand Réal » sirote une boisson gazeuse et feuillette nonchalamment Le Journal de Montréal en discutant avec sa conjointe au téléphone fixe - les cellulaires étaient rares à l'époque. Un individu assis devant une machine de loterie vidéo installée tout près se lève tranquillement, s'approche, puis lui tire trois balles dans la tête avant de prendre la fuite. Perron meurt sur place. C'est le 35 e meurtre de l'année sur le territoire du Service de police de la Communauté urbaine de Montréal (SPCUM), comme on l'appelait autrefois, avant les fusions municipales. En 1995, en pleine guerre des motards, 60 meurtres ont été commis dans la métropole.

Serge Fichaud récupère également des mégots de cigarettes écrasés dans deux cendriers déposés sur le bar et note méticuleusement la position de chaque objet. En 1995, les techniques d'identification par l'ADN sont à leurs balbutiements. Le sang est prélevé pour confirmer l'appartenance à des groupes sanguins. Les objets comme les mégots de cigarettes serviront à la création de banques de données. M. Fichaud « poudre » le comptoir, les verres et la machine de loterie vidéo à laquelle était affairé le suspect, à la recherche d'empreintes digitales, et compile toutes les informations.

Courte liste de suspects

L'enquête est confiée à deux membres de la section des homicides, Jean-Claude Bergeron et André Delorme. Encore une fois, à titre de comparaison, si le meurtre avait eu lieu en 2019, ce sont six enquêteurs au minimum qui auraient été dépêchés sur place, en plus d'autres ressources - techniciens, maître-chien, analyste, etc. Avant que le crime se produise, un témoin avait prévenu la police que Réal Perron faisait l'objet d'un complot de meurtre. Rapidement, les enquêteurs établissent que cinq personnes se trouvaient au Lupin au moment du drame : Perron, un de ses bras droits, Serge Robillard, un de ses vendeurs, Éric Beauchamp, le barman et un client, habitué de l'endroit. Ce dernier est rapidement écarté. Il ne reste plus que trois suspects.

Meurtre par convoitise

Au début, le barman dit aux enquêteurs n'avoir rien vu. Mais placé devant les photos de M. Fichaud, il finira par admettre qu'il regardait une émission de Julie Snyder à la télévision et qu'il a vu du coin de l'oeil Beauchamp s'approcher de Perron. Il a ensuite entendu des bruits avant de voir le suspect filer vers la porte en compagnie de Serge Robillard. « Toi, tu n'as rien vu », lancent-ils au barman avant de disparaître.

Déjà une hypothèse circule voulant que Robillard et Beauchamp aient fomenté le meurtre de Perron pour gravir les échelons au sein du réseau de trafiquants. Ils auraient d'abord demandé à un tiers de l'éliminer, mais celui-ci aurait refusé. Il aurait ensuite été convenu que Beauchamp effectuerait le travail. Après enquête, ce dernier est arrêté pour meurtre, le jour de son anniversaire, un an après le crime. Il bénéficiera toutefois d'un arrêt du processus judiciaire en mars 1997, car un témoin potentiel a changé sa version et un autre a fui le pays, par crainte pour sa vie.