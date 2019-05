Carambolage sur l'A20 à Val-Alain : l'entrepreneur n'a pas respecté certaines exigences

Le 2 février dernier, 70 véhicules avaient été accidentés lors de plusieurs collisions et sorties de route, entre les kilomètres 261 et 256 sur l'autoroute 20 en direction est. Au final, 15 personnes avaient subi des blessures mineures et deux des blessures majeures.

Le rapport d'accident fait état d'une chaussée glacée et de poudrerie et/ou d'une tempête de neige.

Parmi les conclusions du rapport, on note que l'entreprise responsable de l'entretien de l'autoroute 20 à cet endroit « n'a pas respecté certaines des exigences du devis » et que ses camions sont sortis trop tardivement. Bien qu'il soit parfois difficile de juger du mélange optimal de matériaux à épandre, « cela ne peut servir d'excuse pour retarder la sortie des camions », affirment les auteurs du rapport.

Les auteurs perçoivent aussi comme un « facteur de risque » le fait qu'un seul patrouilleur du ministère des Transports ait été affecté à la surveillance des contrats de déneigement dans cette zone, en plus de devoir répondre aux demandes d'assistance.