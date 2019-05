Une octogénaire portée disparue à Montréal

Alicia Jaco a été vue pour la dernière fois vers 14 h, lundi, à sa résidence de l'arrondissement Petite-bourgogne, à Montréal. La dame de 85 ans sort rarement de chez elle, il n'y a donc aucun endroit connu où elle a l'habitude d'aller et pourrait se trouver.

« Les enquêteurs craignent pour sa santé, car elle a de la difficulté à s'orienter et est limitée physiquement ; elle se déplace avec une marchette », a indiqué le SPVM dans l'avis de disparition publié en soirée, lundi.

Mme Jaco portait un manteau bleu et un pantalon bleu. Elle a la peau blanche, les yeux et les cheveux noirs. Elle pèse 65 kilos et mesure 1,55 mètre. Quiconque a de l'information concernant sa disparition ou croit avoir vu Mme Jaco est prié de communiquer avec les policiers en téléphonant au 911.