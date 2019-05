Affaire Lagacé : arrêt des procédures pour le dernier policier accusé

En novembre dernier, le seul autre policier accusé dans cette affaire, et ex-collègue enquêteur de Djelidi, David Chartrand, avait lui aussi bénéficié d'un arrêt des procédures.

Tout porte à croire toutefois que cette volte-face aurait entre autres été motivée par le travail de l'équipe mixte - chapeauté par la Sûreté du Québec - mise sur pied il y a deux ans pour enquêter sur les allégations éclaboussant les affaires internes du SPVM, y compris sur le travail des policiers qui avaient arrêté Djelidi et ses collègues en juillet 2016.

On ignore pour le moment pourquoi la poursuite a déposé ce nolle prosequi, mais quiconque suivait les procédures constatait bien que celles-ci avaient du plomb dans l'aile depuis des mois.

Fayçal Djelidi, 42 ans, était accusé de parjure, d'entrave à la justice et de sollicitation de services sexuels. Toutes les accusations tombent en vertu de cet arrêt des procédures. Toutefois, l'enquêteur devrait encore faire l'objet de procédures au niveau disciplinaire.

Piégé par un agent double

En juillet 2016, le directeur du SPVM de l'époque, Philippe Pichet, avait fièrement annoncé en conférence de presse l'arrestation de Chartrand, Djelidi, et de deux autres policiers, à l'issue d'une enquête des Affaires interne baptisée Escouade. Les deux autres policiers n'ont toutefois jamais été accusés.

Selon nos informations, Djelidi et ses collègues auraient été piégés par un agent double qui leur aurait fait miroiter une saisie de dix kilogrammes de cocaïne avec, comme toile de fond, le Grand Prix de Montréal.

On reprochait à Djelidi et ses collègues des lacunes au niveau du contrôle de source et d'avoir exagéré les faits pour obtenir un mandat de perquisition.

Mais trois mois plus tard, La Presse a révélé que son chroniqueur, Patrick Lagacé, qui connaissait l'enquêteur Djelidi, avait fait l'objet de mandats dans l'enquête Escouade, permettant notamment aux enquêteurs d'obtenir et examiner ses relevés téléphoniques.

Par la suite, la façon dont l'enquête Escouade a été menée a fait l'objet d'allégations et l'équipe mixte s'y est intéressée. Plusieurs témoins ont été rencontrés. Les deux enquêteurs principaux de l'enquête Escouade se sont même disputés et se sont mutuellement fat plaintes et reproches.