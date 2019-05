Meurtre de Salvatore Scoppa: «Des enfants couraient partout»

« Cela peut sembler l'oeuvre de professionnels, mais on peut le prendre de deux façons : les tueurs ont tout de même agi devant plusieurs témoins, dans le lobby d'un hôtel. Ça ne semble pas être un piège. Ils ont su que la famille Scoppa avait une fête et ils ont décidé d'agir. C'est vraisemblablement un crime d'opportunité. » - Une source policière

Salvatore Scoppa avait échappé à une tentative de meurtre il y a un peu plus de deux ans, en février 2017, à Terrebonne. Un homme avait ouvert le feu en sa direction, le blessant à un bras, alors que Scoppa sortait d'un restaurant et montait à bord de son véhicule. Un tueur à gages présumé, Frederick Silva, a été arrêté par les policiers en février dernier et est actuellement accusé de cette tentative de meurtre.

Durant l'enquête Magot-Mastiff, par laquelle la Sûreté du Québec avait décapité le crime organisé montréalais en novembre 2015, les enquêteurs avaient capté une conversation dans le bureau de l'ex-criminaliste Loris Cavaliere au cours de laquelle il avait été question de Salvatore Scoppa et d'autres mafieux.

Lors de la discussion entre Stefano Sollecito, Leonardo Rizzuto et le chef de gang Gregory Woolley, ces derniers avaient discuté de la possibilité d'éliminer Scoppa et de lui « mettre une balle dans la poitrine » afin de « préserver le contrôle du territoire » et de « garder la ville ». Mais le fils cadet du défunt parrain Vito Rizzuto s'y était opposé.

À plus d'une reprise, Salvatore Scoppa a été avisé par les policiers que sa vie était menacée. À un certain moment, il aurait même fui au Mexique.

En janvier 2017, la maison de Salvatore Scoppa avait été perquisitionnée par les enquêteurs des Crimes contre la personne de la Sûreté du Québec relativement à une enquête sur la disparition depuis 2013 de deux individus liés au trafic de stupéfiants, Daniel Pierre et Mohamed Qazi Ali.

En 2016, trois proches du clan Rizzuto, Lorenzo Giordano, Rocco Sollecito et Vincenzo Spagnolo, ont été tués et des sources policières ont confié à La Presse qu'elles soupçonnaient que Salvatore Scoppa puisse être impliqué dans au moins l'un de ces crimes, même si cela n'a jamais été prouvé.

Toutefois, depuis que la situation s'est stabilisée à Montréal et que la tempête gronde plutôt du côté de l'Ontario, le nom de Salvatore Scoppa, qui était surnommé Mental dans le milieu criminel, était moins sur les lèvres. Il était cependant toujours actif, selon des sources policières.

Mais dans la mafia, des vengeances s'exercent justement au moment où on s'y attend le moins. Scoppa avait peut-être baissé la garde depuis que Silva était derrière les barreaux.

Les Scoppa ont longtemps été considérés comme étant à la tête de l'un des clans les plus influents de la mafia montréalaise. En 2016, la police considérait le frère de Salvatore, Andrew, comme le chef intérimaire de la mafia. Andrew a été arrêté et accusé de possession d'une centaine de kilogrammes de cocaïne en 2017, mais il a bénéficié d'un arrêt du processus judiciaire.

Le meurtre de Salvatore Scoppa pourrait provoquer des remous au sein de la mafia montréalaise.

Dans la drogue et d'autres crimes

Au cours des dernières années, des policiers ont témoigné devant les tribunaux de l'implication présumée de Salvatore Scoppa dans le trafic de stupéfiants et des crimes violents.

En septembre 2015, lors de l'enquête sur remise en liberté d'un étudiant soupçonné d'avoir entreposé de l'héroïne pour le compte de l'organisation de Salvatore Scoppa, un enquêteur du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Sébastien Létourneau, avait décrit ce dernier de la façon suivante : « Salvatore Scoppa est une tête dirigeante de réseaux connus dans la distribution d'héroïne et de cocaïne, et un membre de la mafia italienne de Montréal, un haut placé, un capo de la mafia italienne, un individu très connu et très criminalisé qui chapeaute des réseaux de vente et de distribution d'héroïne ».

En décembre 2016, lors du procès d'un chef de gang, un enquêteur du SPVM, Érick Lacoursière, avait parlé de Scoppa alors que, durant son témoignage, il était notamment question du meurtre de Marco Campellone, 24 ans, commis en septembre 2015 à Montréal. Le meurtre de ce dernier n'a toutefois pas été élucidé à ce jour et personne n'a été accusé.

« Une source nous dit que ce chef de gang fait des contrats et de la collecte pour le crime organisé, en particulier pour Salvatore Scoppa. Ce sont en gros des contrats de meurtres, tentatives de meurtre, enlèvements, incendies criminels, home invasion et vols qualifiés », avait énuméré le témoin Lacoursière.

C'est parce qu'il s'agit d'un assassinat relié au crime organisé que l'enquête sur le meurtre de Salvatore Scoppa a été confiée à la Sûreté du Québec.

