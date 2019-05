Le mafieux Salvatore Scoppa tué à Laval

À l'arrivée des secours, la victime n'avait plus de signes vitaux. Il a été transporté à l'hôpital où sa mort a été constatée peu après.

Salvatore Scoppa, 49 ans, participait à une fête familiale, à l'hôtel Sheraton situé en bordure de l'autoroute 15, lorsque vers 22 h, il a été abattu d'au moins deux projectiles d'arme à feu à la tête et au thorax, dans le lobby de l'établissement hôtelier.

Un homme ciblé

Salvatore Scoppa avait échappé à une tentative de meurtre il y a un peu plus de deux ans, en février 2017, à Terrebonne. Un individu, Frederick Silva, avait ouvert le feu en sa direction, le blessant au bras, alors que Scoppa sortait d'un restaurant et montait à bord de son véhicule. Silva a été arrêté par les policiers en février dernier et est actuellement accusé de cette tentative de meurtre.

Durant l'enquête Magot-Mastiff, par laquelle la Sûreté du Québec avait décapité le crime organisé montréalais en novembre 2015, les enquêteurs avaient capté une conversation dans le bureau de l'ex-criminaliste Loris Cavaliere au cours de laquelle il avait été question de Salvatore Scoppa et d'autres mafieux.

Lors de la discussion entre Stefano Sollecito, Leonardo Rizzuto et Gregory Woolley, un chef de gang, il avait été question d'éliminer Scoppa et de lui « mettre une balle dans la poitrine » afin de « préserver le contrôle du territoire » et de « garder la ville », mais le fils cadet du défunt parrain Vito Rizzuto s'y était opposé.

À plus d'une reprise, Salvatore Scoppa a été avisé par les policiers que sa vie était menacée. À un certain moment, il aurait même fui au Mexique.

En janvier 2017, la maison de Salvatore Scoppa avait été perquisitionnée par les enquêteurs des Crimes contre la personne de la Sûreté du Québec relativement à une enquête sur la disparition depuis 2013 de deux individus liés au trafic de stupéfiants, Daniel Pierre et Mohamed Qazi Ali.

En 2016, trois proches du clan Rizzuto, Lorenzo Giordano, Rocco Sollecito et Vincenzo Spagnolo, ont été tués et des sources policières ont confié à La Presse qu'elles soupçonnaient que Salvatore Scoppa puisse être impliqué dans au moins l'un de ces crimes.

Toutefois, depuis que la situation s'est stabilisée à Montréal, et que la tempête gronde plutôt du côté de l'Ontario, le nom de Salvatore Scoppa était moins sur les lèvres dans le milieu de la mafia montréalaise. Mais dans la mafia, des vengeances s'exercent justement au moment où on s'y attend le moins.

Les Scoppa ont longtemps été considérés comme étant à la tête de l'un des clans les plus influents de la mafia montréalaise. En 2016, la police considérait le frère de Salvatore, Andrew, comme le chef intérimaire de la mafia de Montréal. Andrew a été arrêté et accusé de possession d'une centaine de kilogrammes de cocaïne en 2017, mais il a bénéficié d'un arrêt des procédures.